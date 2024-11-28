التحقيق المركزية تعلن ضبط طن من المخدرات والإعدام بحق 75 متاجرا

2024-11-28 10:40:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت محكمة التحقيق المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، اليوم الخميس، عن ضبط أكثر من طن من المواد المخدرة خلال عمليات نفذتها بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية منذ بداية السنة الحالية ولغاية منتصف شهر تشرين الأول.

وقال قاضي محكمة التحقيق المركزية، المختص بالتحقيق بقضايا المخدرات في الرصافة، وليد إبراهيم لصحيفة القضاء تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محكمة التحقيق المركزية ضبطت مئات الكيلوغرامات من المواد المخدرة"، مبينا أن "هذه الكميات تم ضبطها خلال الفترة من الثاني من كانون الثاني ولغاية الـ17 من تشرين الأول من العام الحالي".

وأضاف أنه "تم إصدار (75) حكماً بالإعدام من بينهم (6) أجانب و20 حكماً للمؤبد من قبل محكمة الجنايات"، مشيرا الى أنه "بجهود متميزة بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية أثمرت عن ضبط طن واحد من المواد المخدرة بواقع (229) كيلوغراماً و(120) غراماً من مادة الكريستال و(843) كيلوغراماً و(264) غراماً من الكبتاغون وأكثر من (51) كيلوغراماً من مادة الحشيشة و(100 غرام) مـن المؤثرات العقلية".

وأشار إبراهيم إلى أنه "تم اعتقال ستة أشخاص وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية المركزية والحكم عليهم بالإعدام بعد تنفيذ عملية تم فيها استدراج أحد تجار ومهربي المواد المخدرة عندما تم الاتفاق على نقل مواد مخدرة تقدر بـ 30 كيلوغراماً من مادة الكريستال المخدرة من محافظة السليمانية الى محافظة البصرة".

وعن عملية أخرى حصلت خلال العام الحالي، ذكر إبراهيم أنه "تم تكليف فريق أمني بمهمة القبض على أحد التجار من مواليد 2002 الذي قام بتسلم ما يقارب (57) كيلوغراماً و(230) غراماً من حبوب الكبتاغون المخدرة حيث تم القبض عليه بعد نصب الكمين له لحظة تسلمه الكمية من تجار أجانب وتمت إحالته الى المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة والحكم عليه بالإعدام".

وأضاف إبراهيم "من خلال عملية نوعية أخرى تم ضبط 151،711 كغم من المواد المخدرة، بعد ورود معلومات تفيد بوجود معمل في السليمانية لتصنيع حبوب الكبتاغون ومادة الكريستال المخدرة في إقليم كردستان منطقة جنوب بحيرة دربندخان".

وأشار إلى أن "هذا المكان كان عبارة عن مصنع للإطارات كواجهة رئيسة داخل المعمل يتم داخله إنتاج حبوب الكبتاغون ومادة الكريستال مع خزان سعة (4) آلاف لتر من مادة الامفيتامين وهي المادة الأساسية في صناعة الحبوب وتشير المعلومات إلى أنه تم تمرير شحنة من (100) كغم من هذه الحبوب إلى دول الخليج وبعد حصول الموافقات الرسمية تمت مداهمة المعمل".