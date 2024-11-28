المنافذ الحدودية تضبط 22 حاوية معدة للتهريب في منفذ ميناء ام قصر الشمالي

2024-11-28 10:50:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس (28 تشرين الثاني 2024)، ضبط 22 حاوية معده للتهريب في منفذ ميناء ام قصر الشمالي في البصرة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أنها "تمكنت من ضبط حاويات عدد (22) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد معدة للتهريب".

وأوضحت أن "العملية تمت خارج الحرم الكمركي في نقطة البحث والتحري ، حيث تبين وجود (أدوية بشرية مختلفة وأجهزة ومستلزمات طبية وبروتينات بشرية ومواد تجميل وعطور واكسسوارات إضافة إلى مواد غذائية وأدوات منزلية وكاميرات مراقبة وطائرات مسيرة كما تم ضبط عجلات مفككة الأجزاء ودراجات نارية) وجميع المواد مغايرة لما مصرح به في المعاملة الكمركية المنجزة".

وبينت الهيئة أنه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي وإحالة جميع الحاويات والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".











