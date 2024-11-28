بغداد تواصل التحشيد ضد التهديدات الإسرائيلية: استهداف العراق سيوسع رقعة الحرب

2024-11-28 10:50:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكدت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، اليوم الخميس (28 تشرين الثاني 2024)، وقوف المجتمع الدولي مع العراق بقوة لمنع أي عدوان إسرائيلي عليه خلال المرحلة المقبلة.

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق يملك علاقات طيبة وجيدة مع كل الأطراف الإقليمية والدولية، وهذا الامر دفع المجتمع الدولي ان يقف معه لمنع أي عدوان إسرائيلي عليه خلال المرحلة المقبلة، فالكل يدرك أهمية العراق وضرورة دعم استقراره ليعم الاستقرار في عموم المنطقة والعالم".

وأضاف ان "العراق مازال يواصل اتصالاته مع كل الأطراف الدولية من اجل تحشيد الرأي الدولي ضد الكيان الصهيوني ولمنعه من ارتكاب أي حماقة تجاه العراق والعراقيين، فالكل يدرك ان ذلك سيصعد من التوتر في المنطقة ويوسع رقعة الحرب، وهذا الامر ما لا تريده كل الأطراف الإقليمية والدولية".

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ذكر في تصريحات سابقة، أن المنطقة تحت النار والعراق جزء من المنطقة ونحن قلقون على الوضع، مضيفاً أن هناك تهديدات واضحة من قبل الكيان الصهيوني.

وكشف حسين أن الحكومة اتخذت خطوات داخلية وخارجية بشأن تهديدات الكيان الصهيوني، ورئيس الوزراء وجه القوات المسلحة باتخاذ إجراءات بحق من يشن هجمات باستخدام الأراضي العراقية.

وشدد على أن الحكومة العراقية لا تريد الحرب وسياستها إبعادها عن البلاد، لافتاً إلى أن اتصالاتنا مستمرة مع العديد من العواصم الغربية المؤثرة لوقف الهجوم على العراق، وللعراق دور مهم في التواصل بين العديد من الدول العربية وإيران.