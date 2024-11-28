أندية كرة السرعة تكثف استعداداتها للاستحقاقات المقبلة

2024-11-28 10:55:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

تواصل أندية كرة السرعة العراقية، تحضيراتها المكثفة استعداداً للموسم المقبل، حيث تتأهب للمشاركة في البطولات المحلية والدولية.

وقال المتحدث باسم اتحاد كرة السرعة، علي حمزة الربيعي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" أندية وفرق مؤسسات تستعد لخوض منافسات الدور الأول من بطولة أندية العراق لكرة السرعة، المقرر إقامتها في محافظة نينوى منتصف شهر شباط 2025."

وأضاف الربيعي أن" ثلاثة أندية تواصل تدريباتها للمشاركة في بطولة أندية العالم لكرة السرعة، التي ستُقام في مدينة كراكوف البولندية مطلع الشهر نفسه، حيث تسعى لتحقيق إنجازات دولية تعكس تطور الرياضة في العراق".

وأكد الربيعي أن" لاعبي المنتخب الوطني، المتوجين مؤخراً بالميدالية البرونزية في منافسات الفردي لفئة الناشئين ضمن بطولة العالم التي أُقيمت في مصر، سيكونون ضمن أبرز المشاركين في بطولة أندية العالم، مما يعزز فرص تحقيق نتائج إيجابية".

وتابع أن" هذه الاستعدادات تأتي في إطار الجهود المبذولة لدعم رياضة كرة السرعة محلياً ودولياً، ورفع مستوى المنافسة الرياضية العراقية على الساحة العالمية.