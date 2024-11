مدير ماء ذي قار: محطات المياه مستمرة بالعمل ومستثناة من القطع المبرمج للكهرباء

2024-11-28 10:55:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أكد مدير ماء ذي قار، أحمد عزيز كنهور، أن محطات المياه في المحافظة مستمرة بالعمل وهي مستثناة من القطع المبرمج للتيار الكهربائي، وذلك بفضل إيصالها بخطوط حرجة بالتعاون مع دائرة الكهرباء شمال ذي قار ودائرة توزيع كهرباء ذي قار، ولن تتوقف المحطات إلا في حالات طارئة تستدعي الإيقاف....

