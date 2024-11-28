ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل

2024-11-28 11:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي بشكل طفيف، صباحاليوم الخميس، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقالمراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتيّ الكفاحوالحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 150100 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أمسالأربعاء 150000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشارمراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيثبلغ سعر البيع 151000 دينار، بينما بلغ الشراء 149000 دينار لكل 100 دولار.

وفيأربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 149900 دينارمقابل الدولار، وسعر الشراء 149800 دينار مقابل 100 دولار.