2024-11-28 11:15:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأطلقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية، اليوم الخميس، خدمة إلكترونية جديدة لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية في العراق. ووفقا لبيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقته (المدى)، فأن" وزارة الداخلية -مديرية شؤون الإقامة، أعادت العمل بالخدمة الإلكترونية بغية تعديل الوضع القانوني للعمالة الأجنبية المخالفة لقانون الإقامة في العراق، بما في ذلك إقليم كردستان. وأوضحت الأمانة، أن" […]

