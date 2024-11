العراق تحت قبضة الكتلة الباردة: أجواء جافة حتى الاثنين المقبل

2024-11-28 11:15:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأفادت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، بأن الكتلة الهوائية الباردة-الجافة تسيطر على أجواء العراق وتستمر حتى الاثنين المقبل. وقالت الأنواء، في بيان تلقته (المدى)، إن "الكتلة الهوائية الباردة والجافة تسيطر على أجواء البلاد والمنطقة". وأضافت: "وواضح من خارطة درجات الحرارة أن مدن شمال وغرب البلاد وكذلك تركيا والشام وإيران هي الأعلى تأثرا بهذه الموجة التي […]

