2024-11-28 11:15:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت محكمة التحقيق المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، عن ضبطها أكثر من طن من المواد المخدرة خلال عمليات نفذتها بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية منذ بداية السنة الحالية ولغاية منتصف شهر تشرين الأول. وقال قاضي محكمة التحقيق المركزية المختص بالتحقيق بقضايا المخدرات في الرصافة وليد إبراهيم، إن "محكمة التحقيق المركزية […]

The post ضبط طن مخدرات في الرصافة خلال 10 أشهر appeared first on جريدة المدى.