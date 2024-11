بعد اتهامات تخص “سرقة القرن”.. الكاظمي يخرج عن صمته

2024-11-28 11:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، بيانا اليوم الخميس، رفض فيه تصريحات أطلقها أحد البرلمانيين، والتي ربطت الكاظمي بسرقة الأمانات الضريبية، أو بما يُعرف بـ”سرقة القرن”. وذكر البيان أن “هذه الاتهامات التي يتبناها البرلماني ومن خلفه جهات سياسية معروفة، لا تمتّ للحقيقة بصلة، وأنها جزء من حملة مستمرة منذ …

