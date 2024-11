احتكار الدولار.. قضاة يستعرضون أحدث وسائل “تهريب وغسل الأموال”

2024-11-28 11:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيزفر كشف قاضيان متخصصان بقضايا النزاهة وغسل وتهريب الأموال، أحدث الوسائل المتبعة في جرائم تهريب وغسل الأموال في العراق، والمتمثلة باستخدام البطاقات الالكترونية او الاستيراد الوهمي، فيما أشاروا الى ان اكبر العقبات التي تواجه ملاحقة غسيل الأموال هو احتكار الدولار لفئات معينة مغطاة بقرارات شرعية. ويقول قاضي محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال …

