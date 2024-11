اتفاقية الإطار الاستراتيجي.. هل تحمي أجواء العراق من الاختراقات؟

2024-11-28 11:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر أثارت بنود الاتفاقات الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، جدلاً في الأوساط والشعبية، بعد تصريح السفيرة الأمريكية المنتهية ولايتها ألينا رومانوسكي، بشأن حماية الأجواء العراقية. وتنص الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة عام 2008 على أنه في حال وقوع أي خطر يهدد العراق وسيادته ونظامه الديمقراطي، وبعد طلب من الحكومة العراقية، …

