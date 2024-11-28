2024-11-28 11:27:04 - المصدر: ايشان

تنطلق السبت المقبل منافسات الجولة التاسعة من دوري نجوم العراق الكروي للمحترفين، بإقامة (4) لقاءاتٍ أبرزها التي تجمع الزوراء ونظيره النجف في ملعب الشعب الدولي. ويبحث النوارس عن فوزٍ يرتقي به إلى الصدارة مؤقتاً، معتمداً على مؤازرة جماهيره، التي تُمنّي النفس أنْ يواصل الفريق مسيرته نحو إحراز اللقب الغائب عن خزائنه منذ مدَّةٍ. وتعادل الأبيض […]

ظهرت المقالة السبت المقبل.. انطلاق الجولة التاسعة من دوري نجوم العراق أولاً على ايشان.



