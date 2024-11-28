المرحلة الثالثة والأخيرة من التعداد السكاني الرقمي 2024

بقلم الأستاذ الدكتور مكي غازي المحمدي/ نائب رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية والبروفيسور المتخصص بـ GIS

بعد انتهاء المرحلة الأولى والثانية، شرعت وزارة التخطيط ممثلة بهيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، لعقد اجتماع برئاسة معالي وزير التخطيط الأستاذ الدكتور محمد علي تميم لتقييم المرحلتين الأولى والثانية والوقوف على مراحل العمل والمعوقات والتحديات التي واجهت المرحلتين السابقتين ورسم الخطط والتوقيتات اللازمة للانتهاء من المرحلة الأخيرة للتعداد السكاني الرقمي، ويذكر أن المرحلة الثانية شهدت نجاحاً ملحوظاً وصلت لنسب عالية في جميع المحافظات باستثناء ثلاث محافظات معروفة كان لسعة المساحة وعدد السكان العالي وتجزئة الوحدات السكنية وعزوف بعض الأسر قبيل التعداد السكاني عن الإدلاء بالمعلومات الأولية

وانسحابات بكوادر التعداد السكاني من المشتركين في فعالية التعداد من المكلفين من الوزارات الساندة خلال أيام الحظر الأمر الذي جعلنا في حرج لأنه تم تدريبهم بوقت سابق وتسليمهم أجهزة لوحية ومهام للبلوك الجغرافي أو منطقة عملهم وقد تسبب في عدم زيارة بعض المساكن وقد شرعت كوادرنا على تعويض هذه الكوادر وتدريب أكثر من 1000 شخص إضافي، من جانب آخر شرعت كوادر وزارة التخطيط بكافة تشكيلاتها للدخول بالتدريب بناء على توجيهات معالي الوزير من أجل تعزيز الكوادر في حالة حدوث انسحابات جديدة الأمر الذي أعطى جهوزية عالية خلال المرحلة الثالثة التي ستكون إن شاء الله شاملة ودقيقة، يذكر من خلال استطلاعاتنا الميدانية والخطط المرسومه أن تكملة أسئلة الاستمارة بالمرحلة الثالثة تأخذ ما بين 35 دقيقة لكل أسره أو أقل أي ستشمل حوالي 10-12 أسره تزار في اليوم الواحد وبالتالي نتوقع الانتهاء في 2024/12/10 لتكون البيانات جاهزة بإطلاقها بعد مقاطعتها وتحليلها وتجهيزها للنشر على شكل جداول وأشكال وكيرفات بيانية.