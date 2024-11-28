منتخب العراق لكرة الصالات للسيدات يواجه نظيره المغربي في الرباط

2024-11-28 11:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت عضو اتحاد الكرة ورئيسة اللجنة النسوية رشا طالب، أن منتخب العراق لكرة الصالات للسيدات سيخوض مباراة ودية يوم غد الجمعة أمام منتخب المغرب في العاصمة المغربية الرباط، وذلك استعدادًا للتصفيات الآسيوية التي ستُجرى في الفترة من 11 إلى 19 كانون الثاني 2025.

وقالت طالب، لوكالة شفق نيوز، إن "منتخب سيدات الصالات العراقي سيخوض أولى مواجهاته الودية يوم غد أمام منتخب المغرب النسوي، الذي يعد من أقوى المنتخبات النسوية على مستوى القارة الإفريقية".

وأضافت أن "المباراة أمام المنتخب المغربي تأتي ضمن أيام التوقف الدولي 'الفيفا دي'، مما يعني أنها ستدخل ضمن التصنيف الدولي"، مشيرة إلى أنه تم تكليف طاقم تحكيم دولي لإدارة المباراة.

وأوضحت رئيسة اللجنة النسوية أن "الاتحاد العراقي لكرة القدم يقدم دعماً كبيراً للمنتخب، وقد كثف جهوده لبناء فريق نسوي لكرة الصالات يكون نداً للمنتخبات المنافسة خلال فترة زمنية محددة، من خلال إقامة المعسكرات التدريبية، آخرها كان في السليمانية قبل التوجه إلى المغرب".

وأكدت أنه "تم وضع برنامج يتضمن معسكرين آخرين للمنتخب استعدادًا للتصفيات الآسيوية، ومن المتوقع أن يكونا في إيران والكويت".

وتشارك في التصفيات 19 منتخباً، تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات: تضم المجموعة الأولى منتخبات تايلاند (المضيفة)، لبنان، البحرين، فلسطين والعراق. بينما تضم المجموعة الثانية إندونيسيا (المضيفة)، هونغ كونغ الصين، باكستان، الهند وقرغيزستان. كما تضم المجموعة الثالثة أوزبكستان (المضيفة) إلى جانب منتخبات تركمانستان، أستراليا، الفلبين وكويت. أما المجموعة الرابعة فتتكون من منتخبات فيتنام، الصين تايبيه، ماكاو وميانمار (المضيفة).