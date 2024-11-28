2024-11-28 11:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

حرصًا على استقرار العمل وضمان استمرارية تقديم الخدمات في مطار بغداد الدولي ومطار البصرة الدولي، ونظرًا لما شهده التشكيل من وقفات احتجاجية غير مرخصة لبعض الموظفين، عقدت اللجنة الأمنية العليا للتشكيل اجتماعًا برئاسة المدير العام لإدارة المطارات والملاحة الجوية وعضوية الأعضاء لمناقشة الأحداث الأخيرة واتخاذ القرارات المناسبة.





وخرج الاجتماع بالتوصيات والقرارات التالية:

١.منع إقامة أي تظاهرة أو وقفة احتجاجية داخل المطار أو في مقترباته دون الحصول على الموافقات الرسمية المقررة أصوليًا.





٢.تحمّل المخالفين لهذا القرار كافة التبعات القانونية وفقًا لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.





٣.تُعد هذه القرارات ملزمة لجميع موظفي مطار بغداد الدولي ومطار البصرة الدولي دون أي استثناء.





وعليه، تؤكد إدارة التشكيل على ضرورة الالتزام الكامل بهذه القرارات تجنبًا لأي إجراءات قانونية قد تُتخذ بحق المخالفين، وحرصًا على سير العمل في هذه المنشآت الحيوية التي تخدم مصالح الجميع.





——————

العلاقات العامة والاعلام

مطار بغداد الدولي

28 تشرين الثاني 2024....