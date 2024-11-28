خلال ساعات.. مصرع واصابة 7 مدنيين في 3 حوادث سير بديالى

2024-11-28 11:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الخميس (28 تشرين الثاني 2024)، مصرع واصابة 7 مدنيين في 3 حوادث سير خلال الساعات الماضية.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ"بغداد اليوم"، ان "مدني لقي مصرعه واصيب 6 اخريين بينهم حالة حرجة في 3 حوادث سير متفرقة على طرق برية في ديالى خلال ساعات معدودة".

واضاف ان "طريق كركوك- بغداد المار بالجزء الشمالي من ديالى يزال يحصد قرابة نصف ضحايا الطرق على مستوى المحافظة في الاحصائيات الموثقة لاسباب عدة منها السرعة والتجاوز الخاطى".

واشار الى ان "حوادث السير باتت اهم عوامل لضغط على ردهات الطوارئ في المستشفيات الرئيسية في ديالى وخاصة بعقوبة".

هذا وأعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم السبت (16 تشرين الثاني 2024)، مصرع واصابة 10 اشخاص على طريق كركوك- بغداد شمالي المحافظة.

وقال مدير اعلام الدائرة، فارس العزاوي لـ"بغداد اليوم"، إن "شخصين لقيا مصرعهما وأصيب 8 اخرين في سلسلة حوادث سير على طريق كركوك- بغداد شمالي ديالى خلال الساعات الماضية".

وأضاف ان "السرعة العالية والتجاوز الخاطئ اهم الأسباب في وقوع الحوادث"، مؤكدا ان "طريق كركوك- بغداد المار بالجزء الشمالي من ديالى يحصد قرابة 50% من ضحايا حوادث الطرق على مستوى المحافظة سنويا بسبب ارتفاع معدلاتها".

وأشار الى ان "حوادث السير تشكل اهم عوامل الضغط المباشرة على ردهات الطوارئ في مستشفيات ديالى بشكل عام منذ سنوات لكن الوضع في الأشهر الأخيرة وصل الى مرحلة تثير القلق مع تنامي معدلات الحوادث بشكل اكبر".