يصدر إلى الخليج.. ضبط معمل لتصنيع الكبـ ـتاغون والكريـ ـستال المخـ ـدرة في كردستان

2024-11-28 11:55:18 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، ضبط معمل لتصنيع الكبتاغون والكريستال المخدرة في كردستان ويصدر إلى الخليج.





وقال قاضي محكمة التحقيق المركزية المختص بالتحقيق بقضايا المخدرات في الرصافة وليد إبراهيم بحسب صحيفة "القضاء" إنه "تم ضبط 151،711 كغم من المواد المخدرة، بعد ورود معلومات تفيد بوجود معمل في السليمانية لتصنيع حبوب الكبتاغون ومادة الكريستال المخدرة في اقليم كردستان منطقة جنوب بحيرة دربندخان".





وأشار إلى أن "هذا المكان كان عبارة عن مصنع للإطارات كواجهة رئيسية داخل المعمل يتم داخله إنتاج حبوب الكبتاغون ومادة الكريستال مع خزان سعة (4) آلاف لتر من مادة الامفيتامين وهي المادة الأساسية في صناعة حبوب وتشير المعلومات إلى انه تم تمرير شحنة من (100) كغم من هذه الحبوب إلى دول الخليج وبعد حصول الموافقات الرسمية تم مداهمة المعمل".