النفط يتصدر المشهد وتبدلات مفاجئة في ترتيب دوري نجوم العراق بعد الجولة الثامنة

2024-11-28

المدى/بغدادتصدر فريق النفط ترتيب فرق دوري نجوم العراق بعد انتهاء الجولة الثامنة ليزيح عن الصدارة التي تربع عليها طوال الجولات السابقة. ويتصدر فريق النفط برصيد 15 نقطة، بينما جمعت أربعة أندية 14 نقطة وتنافست بفارق الأهداف ليحلّ الشرطة ثانياً، يليه الكرمة بالمركز الثالث، والزوراء بالمركز الرابع، وأربيل خامساً. بينما جاء فريق زاخو بالمركز السادس وجمع […]

