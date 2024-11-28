2024-11-28 12:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، عن ارتفاع الدين الداخلي بنسبة 5.4%خلال العام الحالي، مبيناً أن وزارة المالية هي أكثر المؤسسات الحكومية مديونية.

وقالالبنك في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "رصيد الدين الداخلي في الفصلالأول من العام 2024 سجل ارتفاعاً بنسبة 5.4% ليبلغ 73.3 تريليون دينار مقابل 69.5تريليون دينار للفصل نفسه من العام الماضي".

وبينأن "الارتفاع يعزى إلى ارتفاع في فقرة السندات بنسبة 139.9% بالرغم من انخفاضمعظم فقراته الأخرى"، مشيراً إلى أن "الدين توزع على قروض لمؤسسات ماليةوأخرى للمصارف الحكومية ودين لوزارة المالية وحوالات مخصومة من البنك المركزي وسنداتوحوالات الخزينة المصارف".

وأشارإلى أن "النسبة الأكبر من الديون تعود لوزارة المالية بمقدار 41 تريليوناًو393 ملياراً و142 مليون دينار"، مستدركاً بأن "هناك انخفاض في نسبمساهمة بنود الدين باستثناء السندات وهو مؤشر صحي كون أن الحكومة بدأت تعتمد علىالجمهور في تمويل العجز مما له أثر إيجابي من خلال الاعتماد على النقدالمتداول في الاقتصاد".