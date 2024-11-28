وزير الإعمار يعلن موعد انتهاء جميع مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات

2024-11-28 12:05:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

أعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنكين ريكاني، اليوم الخميس، عن موعد انتهاء جميع مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، فيما أشار إلى قرب إنشاء جسر جديد في منطقة الكريعات.

وقال ريكاني، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جميع مشاريع الحزمة الأولى ستنتهي في شهر شباط المقبل، باستثناء الجسور العابرة للنهر، التي من المتوقع أن تنتهي نهاية شهر أيار من العام المقبل 2025".

وأضاف، أن "عدد المشاريع على نهر دجلة يبلغ خمسة مشاريع"، مشيراً إلى "البدء قريباً في بناء جسر جديد في منطقة الكريعات، وهو جسر مخصص للسيارات".

وذكر وزير الإعمار، أن "أمانة بغداد تعمل على ستة مشاريع، حيث تم وضع الحجر الأساس للمشروع الأول، وسيتم وضع الحجر الأساس للمشاريع الخمسة المتبقية قريباً".