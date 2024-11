2024-11-28 12:15:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن مدير ممثلية المياه الجوفية في محافظة ذي قار، علي الصافي، عن حفر 30 بئراً مائياً في بعض الوحدات الإدارية بالمحافظة هذا العام. وأوضح الصافي لشبكة أخبار الناصرية أن الآبار تم توزيعها على عدة أقضية ونواحي ضمن المناطق التي تعاني من نقص في مياه الشرب، بهدف تلبية احتياجات...

