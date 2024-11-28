مطارا بغداد والبصرة يمنعان التظاهرات ويهددان بالمحاسبة القانونية

2024-11-28 12:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر مطارا بغداد والبصرة الدوليان في بيان، اليوم الخميس، منع تنظيم أي تظاهرات احتجاجية داخل المطار ومقترباته دون الموافقات الرسمية، وهددا المخالفين بتحمل 'التبعات القانونية' وفقاً لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.

وأوضح البيان، أنه في أعقاب ما شهدته الفترة الأخيرة من وقفات احتجاجية غير مرخصة من بعض الموظفين، عقدت اللجنة الأمنية العليا للتشكيل اجتماعًا برئاسة المدير العام لإدارة المطارات والملاحة الجوية لمناقشة هذه الأحداث واتخاذ القرارات المناسبة.

وأضاف البيان أنه تم اتخاذ التوصيات والقرارات التالية:

منع إقامة أي تظاهرة أو وقفة احتجاجية داخل المطار أو في مقترباته دون الحصول على الموافقات الرسمية المقررة أصوليًا. تحمّل المخالفين لهذه القرارات كافة التبعات القانونية. اعتبار هذه القرارات ملزمة لجميع موظفي مطار بغداد الدولي ومطار البصرة الدولي دون استثناء.

وأكدت إدارة التشكيل في ختام البيان على ضرورة الالتزام الكامل بهذه القرارات تجنبًا لأي إجراءات قانونية قد تُتخذ بحق المخالفين، حرصًا على استقرار سير العمل في هذه المنشآت الحيوية.

وعلى مدى أربع أيام، تظاهر العشرات من الموظفين في مطاري بغداد والبصرة الدوليين احتجاجاً على قرار فصل المطارات عن شركة الملاحة الجوية.

ورفض المحتجون استثمار المطارات العراقية من قبل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وكذلك تحويلها إلى مديرية تابعة لوزارة النقل العراقية.

وفي ايلول 2023، وقع العراق اتفاقية مع مؤسسة IFC لتحسين كفاءة مطار بغداد الدولي من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما نفت الوزارة أن يحظر القانون العراقي التعامل مع هذه المؤسسة، واعتبرت أن التقارير الإعلامية التي تناولت ذلك هي مزايدات سياسية.