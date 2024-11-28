2024-11-28 13:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

يواصل منتخبُ السيدات لكرةِ الصالات تدريباته في صالاتِ الجامعة الملكيّة في العاصمةِ المغربية، الرباط ضمن معسكره التدريبي المقام هناك استعداداً لتصفيات آسيا.

وقالت المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي للسيدات فاطمة قاسم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" منتخبنا سيخوض يوم غد الجمعة أول مباراة ودية أمام نظيره المغربي بقيادة طاقم تحكيم دولي"، مبينة أن" المباراتين تعدان أول مباراتين دوليتين رسميتين وستقامان ضمن أيام التوقف الدوليّ لذا ستساهمان في رفع تصنيفِ المنتخب النسوي".

وأضافت أن " الفريق خاض يوم أمس وحدة تدريبية مسائية، وتم فيها تطبيق العديد من الجمل التكتيكيّة، شملت التدريب على الكراتِ الثابتة واستغلال المساحاتِ الضيقة ودقة التمريرات، إضافةً إلى سرعةِ الكرة والضغط الهجومي".