بعد وقف إطلاق النار.. رئيس البرلمان اللبناني "نبيه بري" يحدد موعد انتخاب رئيس جديد للبلاد في 9 يناير 2025

2024-11-28 13:05:16 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - لبنان

أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، تحديد جلسة 9 يناير المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية.





وتأتي هذه الدعوة بعد ساعات من وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.





وفي مستهل جلسة تشريعية يعقدها المجلس اليوم للتمديد لقادة الأجهزة الأمنية على رأسهم قائد الجيش العماد جوزيف عون، أوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن جلسة في 9 يناير 2025 ستعقد لانتخاب رئيس للجمهورية.



