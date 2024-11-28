ترامب: رئيسة المكسيك وافقت على وقف الهجرة عبر بلادها إلى الولايات المتحدة

2024-11-28 13:05:16 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - الولايات المتحدة

بعد يومين من تهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة شاملة على كندا والمكسيك كجزء من مسعاه للقضاء على الهجرة غير الشرعية والمخدرات، قال إنه تحدث مع الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم وإنها "وافقت على وقف الهجرة عبر المكسيك".





وفي منشور على حسابه على موقع "تروث سوشيال" مساء الأربعاء، قال ترامب إن هذا "إغلاق فعلي لحدودنا الجنوبية". ووصفها بأنها "محادثة مثمرة للغاية!".



