العراق يقرر منح مليون دولار لأي رياضي يحقق ميدالية أولمبية

2024-11-28 13:05:16 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، منح مكافأة مالية ضخمة لأي رياضي عراقي يحقق ميدالية أولمبية.

وقال مفتن في بيان، إن" أي رياضي عراقي يحقق ميدالية أولمبية، سيتم منحه أعلى مكافأة بالعالم وهي مليون دولار في خطوة تهدف إلى تحفيز الرياضيين العراقيين وتقديم الدعم الكبير لتحقيق الإنجازات في المنافسات العالمية".

وأضاف مفتن، أنه"هذه المكافآت هي جزء من استراتيجية اللجنة لدعم الرياضيين وتطوير الرياضة العراقية بشكل عام، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا الحافز المالي في تحفيز المزيد من الرياضيين لتحقيق نتائج متميزة في الأولمبياد".