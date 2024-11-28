شواني يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين وزارتي العدل العراقية والمصرية

2024-11-28 13:10:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد وزير العدل، خالد شواني، اليوم الخميس، على أهمية تعزيز التعاون بين وزارتي العدل العراقية والمصرية.

وذكر قسم الإعلام والاتصال الحكومي بوزارة العدل في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "وزير العدل خالد شواني، التقى نظيره وزير العدل المصري المستشار ، عدنان فنجري، وذلك خلال زيارته لجمهورية مصر العربية للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في دورته الأربعين، المقرر عقده في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل التنسيق المشترك في المجالات العدلية والقانونية".

وأكد شواني، بحسب البيان، على "أهمية تعزيز التعاون بين وزارة العدل العراقية ووزارة العدل المصرية، وتبادل الخبرات، خاصة في مجالات التسجيل العقاري، والأتمتة، والتحول الرقمي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العمل ويخدم مصالح البلدين الشقيقين".

من جانبه، أكد المستشار عدنان فنجري تطلع وزارته إلى "توطيد التعاون مع وزارة العدل العراقية"، مشدداً على "أهمية التواصل المستمر ومناقشة عقد الاتفاقيات، ومن ضمنها اتفاقية تبادل المحكومين".