الحكيم يؤكد على دور الجامعات في مرحلة البناء وأهمية مواءمة الاختصاصات مع سوق العمل

2024-11-28 13:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - واسط

أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم الخميس (28 تشرين الثاني 2024)، على دور العلم والجامعات في مرحلة البناء والتنمية، وأهمية مواءمة الدراسات العليا والاختصاصات مع سوق العمل.

وقال الحكيم في بيان صادر عن مكتبه وتلقته "بغداد اليوم" إنه "خلال زيارتنا إلى جامعة واسط، التقينا رئيس ومجلس الجامعة، وأشدنا بالتطور الحاصل فيها، وأشرنا إلى التحديات التي واجهت العراق ومنها قراءة المحيط لمعادلة ما بعد 2003".

وأضاف الحكيم حسب البيان، أن "أزمة داعش انتهت بفضل الله تعالى وفتوى المرجعية الدينية العليا وتلبية العشائر في الدفاع عن العراق وتحرير الأرض".

وبين أن "التركيز على البناء والتنمية والانتقال إلى مرحلة الاستقرار حيث يأتي دور وميدان العلم والجامعات بشكل أكبر"، مشدداً على "أهمية الموازنة بين الكم والنوع في الدراسات العليا والاختصاصات وأهمية مواءمة المخرجات مع سوق العمل".

وأشار إلى "أهمية التخلص من الاقتصاد الريعي وتنويع مصادر الدخل، وتحريك القطاعات الإنتاجية"، لافتا إلى "ضرورة أن تبدأ الجامعات بإعداد رسائل الماجستير والدكتوراه بما يتناسب مع المشاكل التي يعاني منها العراق".

وشدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية على أن "ربط مستقبل البلاد بأسعار النفط المتقلبة حالة غير إيجابية بالتالي لابد من التفكير خارج الصندوق واستثمار الفرص والتحرك بجدية لتنويع مصادر الدخل".