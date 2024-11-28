"أوبك+" تؤجل اجتماعها حتى الخامس من الشهر المقبل

2024-11-28 13:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، يوم الخميس، بأن مجموعة"أوبك+" قررت تأجيل اجتماعها عبر الإنترنت حول إنتاج النفط إلى الخامسمن كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وأشارتالوكالة إلى أن التأجيل يأتي بعد أن كان من المقرر أن تعقد المجموعة، التي تضمروسيا والسعودية اجتماعها يوم الأحد 1 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وستبحثمجموعة "أوبك+" في الاجتماع ما إذا كانت ستمضي قدماً في خططها للتخلي عنبعض تخفيضات الإنتاج الطوعية، وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال المندوبون إنالمحادثات قد بدأت حول تأجيل هذه الخطوة لعدة أشهر.

وكانتمجموعة "أوبك+" تخطط للتخلي عن تخفيضات إنتاج النفط تدريجياً على مدىعدة أشهر في عامي 2024 و2025، لكن تباطؤ الطلب على الذهب الأسود لدى الصين وفيالعالم يدفع المجموعة لتأجيل الخطوة.