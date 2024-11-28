الذهب يتراجع بضغط من قوة الدولار

2024-11-28 13:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس (28 تشرين الثاني2024)، بضغط من ارتفاع الدولار، في وقت يعكف فيه المستثمرون على تقييم بيانات اقتصادية تشير إلى أن الفيدرالي الأمريكي قد يتبع نهجا أكثر حذرا بشأن تخفيضات أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2627.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:02 بتوقيت بغداد، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2627.00 دولارا وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مما يقلل من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنحو 1% إلى 29.78 دولار للأوقية والبلاتين 0.1% إلى 928.05 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 972.75 دولار.



المصدر: وكالات