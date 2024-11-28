2024-11-28 13:18:04 - المصدر: ايشان

أكد رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن السلطة القضائية تمتلك حصريّة الاتهام بشأن سرقة الأمانات الضريبية. يأتي ذلك بعد تصريحات أدلى بها عضو مجلس النواب مصطفى سند، اتهم بها الكاظمي ورائد جوحي بورود اسمهيما ضمن إفادات نور زهير بشأن قضية “سرقة القرن”، وتلقي الرشى ضمن هذه العملية. وقال المكتب الإعلامي لمصطفى الكاظمي في […]

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