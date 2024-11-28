2024-11-28 13:18:04 - المصدر: ايشان

أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، اليوم الخميس، عن تخصيص مكافأة مالية تبلغ مليون دولار لأي رياضي عراقي يحقق ميدالية أولمبية عالمية، واصفاً إياها بأكبر مكافأة في العالم. وقال مفتن في بيان تابعته منصة “إيشان”، إن “أي رياضي عراقي يحقق ميدالية أولمبية، سيمنحه أعلى مكافأة بالعالم وهي مليون دولار في خطوة تهدف […]

ظهرت المقالة “أعلى مكافأة في العالم”.. الأولمبية العراقية تخصص مليون دولار لكل رياضي يحقق ميدالية عالمية أولاً على ايشان.



