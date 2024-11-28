2024-11-28 13:18:04 - المصدر: ايشان

كشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن زيارته إلى إسبانيا ستتضمن توقيع مذكرات تفاهم مع سقف مالي يتراوح بين 200 مليون يورو إلى مليار يورو لتغطية مشاريع ينفذها القطاعان الخاصان العراقي والإسباني، ومشاريع للسكك الحديد وإحالة مشروع قطار نجف – كربلاء السريع للشركات الإسبانية. ونفلاً عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء عن […]

ظهرت المقالة زيارة السوداني لإسبانيا.. مشاريع بمليار يورو وقطارات سريعة أحدها بين النجف وكربلاء أولاً على ايشان.



