2024-11-28 13:30:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلن وزير العمل أحمد الأسدي، اليوم الخميس، تحويل أكثر من 8500 مستفيد من الحماية الاجتماعية إلى عقود بوزارة الداخلية. وقال الأسدي، في بيان تلقته (المدم) أن "اكثر من (8500) مستفيد قد تم تحويلهم من الحماية الاجتماعية إلى عقود في وزارة الداخلية ضمن الوجبة الثانية".

