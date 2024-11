2024-11-28 13:30:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/خاصأكد الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب، عمر السراي، أن معرض العراق الدولي للكتاب يمثل حدثًا ثقافيًا متميزًا على المستويين الوطني والأدبي، حيث يسهم في تعزيز صناعة الكتاب والترويج للطباعة والنشر، فضلاً عن كونه نافذة للتواصل بين النخب الثقافية العالمية والعربية والعراقية. وقال السراي، في حديث لـ(المدى)، إن "المعرض لا يقتصر على كونه سوقًا لبيع وتسويق […]

The post معرض العراق الدولي للكتاب: بوابة نحو التميز الثقافي والتضامن الإنساني appeared first on جريدة المدى.