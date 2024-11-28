الصين تستحوذ على أكثر من ثلث صادرات النفط العراقية

2024-11-28 13:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفادت شركة "كوموديتي انسايتس" المختصة بتقديم البياناتوالتحليلات، يوم الخميس، أن العراق صدر إلى الصين أكثر ثلث إنتاجه النفطي خلال الشهرالماضي.

وقالتالشركة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن العراق صدر خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي ما مقداره 4.14 مليون برميل يومياً من النفط الخام كان نصيب الصين41% من هذه الصادرات المنقولة بحراً بينما استحوذت الهند على 28%.

وكانوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد أكد لموقع "كوموديتي انسايتس" أن العراقيتطلع لإرسال المزيد من النفط الخام إلى أوروبا وأفريقيا.