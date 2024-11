2024-11-28 13:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعربت لجنة حقوق الإنسان النيابية، عن قلقها البالغ من التقارير المتزايدة التي تشير إلى تصاعد حالات التعذيب في المراكز الأمنية التحقيقية، حيث يتم انتزاع الاعترافات بالقوة بطرق تنتهك أبسط معايير حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية. وأوضحت اللجنة في بيان لها أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للدستور العراقي، الذي يضمن حماية كرامة …

The post قلق برلماني بالغ إزاء تصاعد حالات التعذيب في المراكز الأمنية first appeared on Observer Iraq.