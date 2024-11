العبودي يعلن استضافة بغداد المؤتمر الـ20 لوزراء التعليم العرب

2024-11-28 13:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلن وزير التعليم العالي،نعيم العبودي، اليوم الخميس، عن الموافقة على استضافة النسخة العشرين لمؤتمر وزراء التعليم العالي العرب في بغداد عام 2026. وقال العبودي في كلمة له خلال أعمال المؤتمر الـ 19 لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية …

