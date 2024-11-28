السوداني يلتقي نظيره الإسباني: مواقفكم تحفزنا لشراكة شاملة وواعدة

2024-11-28 14:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، في العاصمة الإسبانية مدريد، نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، حيث تم بحث آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد السوداني خلال اللقاء، وفق بيان صدر عن مكتبه ورد الى وكالة شفق نيوز، على أن مواقف إسبانيا تدفع الحكومة العراقية نحو تأسيس شراكة شاملة، مشيراً إلى الدور البارز الذي تلعبه الشركات الإسبانية في مسار التنمية بالعراق.

وأضاف أن تعزيز العلاقات الثنائية يشكل جزءاً مهماً من استراتيجية الحكومة العراقية في التعامل مع دول التحالف الدولي بعد انتهاء مهماتها في العراق، مشيداً بمشاركة إسبانيا في هذا التحالف.

كما أثنى رئيس الوزراء العراقي على مواقف إسبانيا الداعمة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك اعترافها بدولة فلسطين ودعواتها المتواصلة لوقف الحروب في غزة ولبنان.

من جانبه، عبر رئيس الوزراء الإسباني سانشيز عن شكره للسوداني على تلبية الدعوة لزيارة إسبانيا، مؤكداً أهمية العراق في المنطقة ورغبة بلاده في تعزيز التعاون والشراكة مع العراق، مع إشادة بإقبال الشركات الإسبانية على المشاركة في المشاريع المختلفة في العراق.