نائب بالمالية النيابية يؤشر مخالفات حكومية بخصوص قانون الموازنة

2024-11-28 14:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، يوم الخميس، وجود مخالفاتقانونية ودستورية من قبل الحكومة في إرسال قانون الموازنة إلى مجلس النواب، مشيراًإلى العمل على تعديل القانون وإعادته إلى الحكومة.

وقالالكرعاوي لوكالة شفق نيوز، إن "المادة 77 / ثانياً من قانون الموازنةالاتحادية لسنة 2023 -الموازنة الثلاثية- أشارت إلى أن على مجلس الوزراء إرسالجداول الموازنة قبل انتهاء السنة المالية، وتفاجأنا بالحقيقة في إرسال تعديل نص واحدمن الموازنة فقط، وهو نص للمادة 12 المتعلق بكلف استخراج النفط في إقليم كوردستان".

وأضافأن "عدم إرسال الجداول بالوقت المحدد يعتبر مخالفة قانونية ودستورية، وكذلك إذامضت الحكومة بتعديلات للبنود فهناك الكثير من البنود تحتاج إلى تعديل وإنصاف الكثيرمن الشرائح، وبالتالي ثبتنا ملاحظاتنا في جلسة يوم الثلاثاء عند القراءة الأولىلتعديل قانون الموازنة".

وأكدالكرعاوي "نحن نعمل على إعادة تعديل قانون الموازنة وإرساله إلى الحكومةللعمل على تعديلات عامة للقانون، ليكون التعديل منصفاً لجميع شرائح المجتمعومعالجة المشاكل في الموازنة السابقة".