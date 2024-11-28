رئيس الوزراء: مواقف إسبانيا تحفز الحكومة على تأسيس شراكة شاملة وواعدة

2024-11-28 14:15:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، ان مواقف إسبانيا تحفز الحكومة على تأسيس شراكة شاملة وواعدة، فيما اشار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الى أهمية العراق ومحوريته في المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى، اليوم الخميس، في مدريد، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز"، مبينا انه "جرى، خلال اللقاء، مناقشة آفاق التعاون بين العراق وإسبانيا على جميع الصعد، وبحث الملفات الأساسية، استناداً إلى عمق العلاقات الثنائية التي ترتكز على تاريخ مميز من التعاون".

واضاف ان "زيارة رئيس الوزراء لاسبانية جاءت للاستمرار في تعزيزها، بجانب ما تحقق خلال زيارة سانشيز إلى بغداد نهاية العام الماضي".

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن "مواقف إسبانيا تحفز الحكومة على تأسيس شراكة شاملة وواعدة، وهو ما يتجسد في حضور الشركات الإسبانية الفاعل في مسار التنمية في العراق"، مشيراً إلى أن "تعزيز العلاقات الثنائية هو جزء من ستراتيجية الحكومة في التعامل مع جميع دول التحالف الدولي بعد انتهاء مهماتها في العراق، وقد كانت إسبانيا إحدى الدول المشاركة فيه".

وثمن السوداني "مواقف إسبانيا تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها الواضح لها من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، بالإضافة إلى دعواتها لوقف الحرب على غزة ولبنان".

وتطرق اللقاء إلى التطابق في الرؤى في ما يخص التحديات الدولية.

من جانبه، قدم سانشيز شكره للسوداني على تلبية الدعوة وزيارة إسبانيا، مؤكداً "أهمية العراق ومحوريته في المنطقة".

وأشار إلى "رغبة بلاده في تأسيس شراكة مع العراق، بجانب رغبة الشركات الإسبانية للمشاركة في المشاريع المختلفة في العراق".