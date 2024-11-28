بأكثر من 8500.. وزير العمل يعلن تحويل الوجبة الثانية من مستفيدي الحماية إلى الداخلية

2024-11-28 14:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، اليوم الخميس (28 تشرين الثاني 2024)، تحويل الوجبة الثانية من مستفيدي الحماية الاجتماعية الى عقود في وزارة الداخلية بواقع 8.582 مستفيدا ممن تبلغ أعمارهم من (18-25) عاما.

وقال الاسدي خلال الإعلان عن تحويل هذه الوجبة في حفل حضره نائب رئيس لجنة العمل النيابية حسين عرب ورئيس هيئة الحماية الاجتماعية بحسب بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "هذه الخطوة جاءت بتعاضد جهود وزارتي العمل والداخلية وبدعم لجنة العمل النيابية في تحويل القادرين على العمل من مستفيدي الحماية الاجتماعية الى سوق العمل من خلال تطويعهم وتنسيبهم الى الوزارات المختلفة"، مشيرا الى ان "عدد الأسر والأفراد الذين تم تحويلهم إلى القطاع العام خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغ 17,850 فردا ضمن قطاعات التربية، ووزارة الداخلية، وكذلك المُعينين عن طريق مجلس الخدمة الاتحادي".

وأضاف ان "هناك خطوات لتحويل باقي المستفيدين الى عقود في وزارة التربية بصفة اداريين، وكذلك الاتفاق مع وزارة الثقافة لتحويل المستفيدين الى حراس للاثار، فضلا عن تحويل مستفيدين آخرين الى حراس بالاتفاق مع وزارة العدل، لافتا الى ان هناك ايضا تنسيق مع المحافظات لتحويل مستفيدي الحماية الاجتماعية الى عمال في دوائر البلدية".

وأوضح الاسدي ان "المرحلة الثانية تتضمن تحويل المستفيدين الى عاملين في القطاع الخاص من خلال التفاهم والتنسيق مع الشركات الكبرى او المتوسطة، او تفعيل مبادرة ارزاق التي اطلقتها هيئة الحماية الاجتماعية وتتضمن تخصيص نحو 25 % من القروض لمستفيدي الحماية الاجتماعية مع بقاء صرف الاعانة لهم لمدة ثلاثة اشهر بداية من استلام القرض لحين التأكد من نجاح مشاريعهم الخاصة".

وبين الاسدي ان "عدد المستفيدين المحولين إلى القطاع الخاص كـ(عمال مضمونين) بلغ 8,598 مستفيدا وذلك منذ دخول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي حيز التنفيذ"، مؤكدا ان "الوزارة ما زالت تعوّل على زيادة أعدادهم بفضل الامتيازات التي يقدمها هذا القانون المهم".