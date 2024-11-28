نجوم السينما العربية يتألقون في مهرجان دهوك الدولي الحادي عشر

2024-11-28 14:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان دهوك السينمائي الدولي عن انطلاق دورته الحادية عشرة في الفترة من 9 إلى 16 كانون الأول المقبل، بمشاركة مميزة من نجوم السينما العربية، بينهم الممثلة المصرية القديرة إلهام شاهين والممثلة السورية الشهيرة كندة حنا.

ويأتي المهرجان هذا العام تحت شعار "الرياضة للجميع"، مسلطاً الضوء على العلاقة بين الفن والرياضة وتأثيرهما في تعزيز قيم التعايش المجتمعي.

ويتضمن البرنامج عروضاً متنوعة تشمل 107 أفلام مختارة بعناية من 46 دولة، منها 61 فيلماً دولياً و46 فيلماً كردياً، مما يعكس البعد الثقافي والفني الذي يتميز به المهرجان.

وأكد حسن عارف، المسؤول الإعلامي للمهرجان، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن جائزة "يلماس گوني" ستكون محور المنافسة في هذه الدورة، وتبلغ قيمتها 10 آلاف دولار أمريكي، حيث ستُمنح للفيلم الذي يجسد التميز الإبداعي والعمق الإنساني.

وأضاف عارف أن لجنة التحكيم تضم نخبة من الأسماء البارزة في عالم السينما، مما يعزز أهمية المهرجان كمنصة ثقافية وفنية بارزة على المستوى الإقليمي والدولي.