ماراثون بغداد للرياضة المدرسية ينطلق في شارع أبو نؤاس

2024-11-28 14:55:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - أحمد الفراجي

انطلقت، صباح اليوم الخميس، فعاليات ماراثون بغداد للرياضة المدرسية في شارع أبو نؤاس، الذي نظمته المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي - الرصافة الثانية في وزارة التربية، بالتعاون مع السفارة الفرنسية.

وقال مدير عام التربية الرياضية والنشاط المدرسي في ديوان وزارة التربية، محمد إبراهيم عبودي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "برعاية من وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، انطلقت فعاليات ماراثون بغداد المدرسي بحضور السفير الفرنسي وممثلي مديريات بغداد الست".

وأشار إلى، أنه "سيتم تنظيم بطولة العراق لكرة اليد لمدارس الثانوية، الشهر المقبل، بمشاركة عشرين مديرية عامة، وهي برعاية وزارة التربية التي ستتكفل بتوفير الفنادق، والإطعام، والنقل، كما سننظم بطولة للنساء في شهر شباط القادم أي بعد امتحانات نصف السنة".

وأكد العزم "على إحياء الدروس الرياضية والبطولات المدرسية على مستوى القطاعات والمحافظات، دعماً من وزير التربية"، مبيناً "ركزنا في هذا الماراثون على فئات الطلاب في المراحل المتوسطة والإعدادية".

وتابع "سنبدأ مرحلة جديدة في شهر شباط القادم تشمل المرحلة الابتدائية من البنين والبنات"، مستدركاً بالقول: "نحن مؤمنون بأن الرياضة المدرسية العراقية هي السبيل الوحيد للنهوض بالواقع الرياضي في البلاد".



















