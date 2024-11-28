التعليم تعلن نتائج القبول لقناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي لطلبة الدور الثالث

2024-11-28 15:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن نتائج القبول لقناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي لطلبة الدور الثالث.

وذكرت دائرة الإعلام والاتصال الحكومي بوزارة التعليم العالي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)، أن "الوزارة تعلن نتائج قبول الطلبة ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) للسنة الدراسية 2025/2024".

وأضافت أن "النتائج المنشورة في بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة تتضمن قبول (5811) طالبا من خريجي الدراسة الإعدادية في الدور الثالث للسنة الدراسية 2024/2023 للفروع العلمي والاحيائي والتطبيقي والادبي والفنون".

ووجهت الوزارة الجامعات بـ"بدء إجراءات تسجيل الطلبة واعتماد بيانات نتائج القبول المنشورة بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org)".