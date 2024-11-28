خلال 10 أشهر.. التبادل التجاري بين العراق وتركيا بلغ نحو 10 مليارات دينار

2024-11-28 15:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل كامران باجكر، يوم الخميس، بأن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا، خلال عشرة أشهر بلغ نحو 10 مليارات دولار.

وقال باجكر لوكالة شفق نيوز، إن "غرفة التجارة استقبل وفداً تجارياً كبيراً من مدينة وان التركية حيث جرت مناقشة آلية تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين".

واوضح باجكر ان "هناك ألف و591 شركة تركية تعمل في اقليم كوردستان وبلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا خلال الأشهر العشرة الماضية 9 مليارات و600 الف دولار حيث أن 30 بالمئة من هذا التبادل كان لاقليم كوردستان".

وأشار باجكر الى "وجود مباحثات لتسهيل التنقل بين الجانبين".