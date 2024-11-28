2024-11-28 15:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن الشعب العراقي متحمس جدًا لمتابعة كرة القدم الإسبانية، خاصة المباريات بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة.

وأشار السوداني، الذي يزور مدريد حالياً خلال مقابلة مع صحيفة "الموندو" الإسبانية، إلى أن تلك المباريات تسبب بعض المشاكل في البلاد (وكان يمزح ويضحك أثناء قوله ذلك) وفق الصحيفة.

وأضاف أن هناك اتفاقيات تدريب للاعبي كرة القدم المحترفين مع الدوري الإسباني، بالإضافة إلى جهود لتطوير كرة القدم في العراق.