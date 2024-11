2024-11-28 15:15:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، مغادرة أكثر من 500 وافد لبناني إلى العراق. وقال المتحدث باسم الوزارة علي عباس، إن "الوزارة رصدت من خلال مكاتبها وجود طلبات من العوائل اللبنانية بالعراق بالعودة إلى بلادها". وأضاف أن "الفرق الموجودة على منفذ القائم سجلت حالات عودة واليوم العدد كبير ووصل إلى أكثر من 500 شخص وفقاً […]

The post العراق يعلن مغادرة ما يزيد عن 500 وافد لبناني من أراضيه appeared first on جريدة المدى.