التخطيط تحدد موعد إنهاء مشاريع فك الاختناقات المرورية: حلول قريبة للأزمة

2024-11-28 15:15:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنكين ريكاني، اليوم الخميس، عن موعد انتهاء جميع مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، فيما أشار إلى قرب إنشاء جسر جديد في منطقة الكريعات. وقال ريكاني، في تصريح للإعلام الرسمي، إن "جميع مشاريع الحزمة الأولى ستنتهي في شهر شباط المقبل، باستثناء الجسور العابرة للنهر، التي […]

